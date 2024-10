Bingen-Bingerbrück

Mehrere Fahrzeuge durch Steinschlag / Felssturz beschädigt

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Mittwoch, 30.10.2024 gegen 19:30 Uhr lösten sich am Felshang der B9 am Ortsausgang Bingerbrück in Richtung Bingen-Büdesheim naturbedingt mehrere Steinbrocken und stürzten auf die Fahrbahn.