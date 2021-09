Mehrere Autos aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Trechtingshausen durch einen oder mehrere derzeit unbekannter Täter insgesamt 9 Fahrzeuge aufgebrochen.

Überwiegend wurden Seitenscheiben eingeschlagen und Handschuhfächer nach Wertgegenständen durchsucht. Die Tatorte liegen alle nahe beieinander. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 3000,- EUR. Was im Einzelnen genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.



