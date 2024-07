Bingen

Medizinischer Notfall ohne Fremdverschulden

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Donnerstag, den 04.07.2024 gegen 21.32 Uhr erlitt ein Fußgänger in 55411 Bingen in der Rathausstraße einen internistischen, medizinischen Notfall.