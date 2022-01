16.01. Hauptbahnhof Bingen, 03:10 Uhr. Ein Zeuge meldete eine Massenschlägerei am Hauptbahnhof in Bingen, in der ca. 20 Personen verwickelt sein sollen. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort mehrere, überwiegend heranwachsende Personen antreffen.

16.01., Hauptbahnhof Bingen, 03:10 Uhr. Ein Zeuge meldete eine Massenschlägerei am Hauptbahnhof in Bingen, in der ca. 20 Personen verwickelt sein sollen. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort mehrere, überwiegend heranwachsende Personen antreffen. Bei den Befragungen stellte sich heraus, dass es aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer anderen Personengruppe kam, welche jedoch nicht mehr vor Ort war. Durch die Auseinandersetzung wurden zwei Personen leicht verletzt.

Eine Stunde später ging eine erneute Meldung ein, dass sich mehrere Personen am Hauptbahnhof schlagen würden. Hierbei konnte eine weitere Person angetroffen werden, die offensichtlich an beiden Auseinandersetzungen beteiligt war. Bei ihm konnten mehrere Gesichtsverletzungen festgestellt werden, welche durch einen sogenannten Schlagring verursacht wurden. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzungen müssen im Rahmen weiterer Ermittlungen erfolgen.



