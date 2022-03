Manipulation an Kennzeichen: Täter hilft bei Aufklärung

Am Donnerstag, dem 31.03.2022 gegen 10:00 Uhr konnten Polizeibeamte der PI Kirn in der Berliner Straße zeitnah mehrere Verkehrsdelikte lückenlos aufklären.

Der mutmaßliche Täter steuerte unfreiwillig seinen Beitrag dazu bei.

Der 57-jährige Tatverdächtige aus Bad Sobernheim verständigte zunächst die Stadtverwaltung Bad Sobernheim, da ein größerer Ast eines Baumes abbrach und somit drohte, auf seinen darunter geparkten PKW herabzufallen.



Im Beisein der Mitarbeiter der Stadtverwaltung versetzte der 57-Jährige sein Fahrzeug, an dem manipulierte und nicht zugelassene Kennzeichen angebracht waren, damit die Baumarbeiten durchgeführt werden konnten.



Ein danach hinzugekommener Mitarbeiter des Ordnungsamtes bemerkte die Manipulation an den Kennzeichen und wandte sich anschließend an die Kirner Polizei.

Bei den Ermittlungen vor Ort gestand der 57-jährige vollumfänglich, sowohl die Zulassungs- als auch TÜV-Plakette gefälscht zu haben.

Neben der Urkundenfälschung muss ich der Bad Sobernheimer auch wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten.



