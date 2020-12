Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 10:40 Uhr

Bad Kreuznach

LKW-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs

Am Mittwochabend, 29.07.2020, gegen 23:00 Uhr, meldet ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass auf der B41 ein Sattelzug in Richtung Bad Kreuznach in Schlangenlinien unterwegs sei.