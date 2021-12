Leistungsbetrug durch „falsche“ Dachdecker

In einem gestern bekannt gewordenen Fall standen bei einer in Schöneberg lebenden Familie nach anfänglich vereinbarten 800. EUR Reparaturkosten an der Dachrinne nach Abschluss der Arbeiten plötzlich 10.000 EUR als Forderung im Raume, die für das Ehepaar nicht nachvollziehbar waren.

In einem gestern bekannt gewordenen Fall standen bei einer in Schöneberg lebenden Familie nach anfänglich vereinbarten 800.- EUR Reparaturkosten an der Dachrinne nach Abschluss der Arbeiten plötzlich 10.000 EUR als Forderung im Raume, die für das Ehepaar nicht nachvollziehbar waren.

Die hinzugerufene Kriminalpolizei hat gegen vier auf die Bezahlung ihres Lohns wartenden männliche Personen, die keinerlei Gewerbeberechtigungen besitzen, Strafverfahren wegen Leistungsbetruges eröffnet und das mitgeführte Fahrzeug samt Baumaterial und Werkzeugen sichergestellt.

Die Polizei warnt eindringlich vor Handwerkerkolonnen, die spontan mit Hauseigentümern in Kontakt treten, um Hausreparaturen oder Säuberungsarbeiten zu einem relativ niedrigen Preis auszuführen.

Erst nach Beendigung der Arbeiten folgen in aller Regel völlig überhöhte Geldforderungen und es wird ein hoher Barzahlungsdruck auf die meist älteren Hauseigentümer ausgeübt.

Lassen Sie sich also nicht auf schnelle „Haustürangebote“ mit angeblich qualifizierten Handwerkern ein, da vereinbarte Arbeiten in aller Regel nicht fachgerecht ausgeführt werden und zudem noch unverhältnismäßig hohe Preisforderungen nach sich ziehen.

Zahlen Sie auf keinen Fall die überhöhten Geldforderungen und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Im Zweifelsfall benachrichtigen Sie die Polizei über Notruf oder unter den bekannten Anschlüssen Ihrer zuständigen Dienststellen.



