Leichte Körperverletzung

Bingen (ots). Münster-Sarmsheim, 09.05., Rheinstraße, 19:05 Uhr. Es kam zu einem verbalen Streit zwischen einem Fußgänger und einem 50-Jährigen PKW-Fahrer. Ersterer war unkontrolliert auf die Straße gelaufen als Folge seines übermäßigen Alkoholgenusses. Der Alkoholisierte warf eine Bierflasche in Richtung PKW, woraufhin der Autofahrer ausstieg und dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend lief der Geschlagene in Richtung Laubenheim. Die Streife konnte beide Personen aufgreifen, woraufhin der Autofahrer die Tat zugab.



