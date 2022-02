Ladendiebstahl und Verstoß gegen Platzverweis

Bingen (ots).



Bingen, 14.02., Basilikastraße, 12:48 Uhr. Der Sicherheitsdienst eines Supermarkts meldete einen Ladendieb, der die Herausgabe seiner Personalien verweigerte. Vor Ort wurde ein amtsbekannter 57-Jähriger angetroffen. Dieser war bereits am Vormittag durch aggressives Verhalten und Herumschreien auf einer Zugfahrt und im Stadtgebiet Bingerbrück auffällig geworden. Dabei hatte er einen Platzverweis für das Stadtgebiet Bingen erhalten hatte. In einer mitgeführten Plastiktüte wurde diverses Diebesgut aus verschiedenen Geschäften sichergestellt. Infolge seines auffälligen Verhaltens wurde er unter polizeilicher Begleitung in einer Betreuungsunterbringung untergebracht.



