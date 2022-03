Ladendiebstahl

Die Angestellte sprach die Frau an und erhielt den Pulli zurück. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten zeigten der Frau ihr Fehlverhalten auf, die 71-Jährige hatte aber keinerlei Einsicht. Da sie in der Vergangenheit bereits einen Platzverweis für dieses Geschäft erhalten hatte, wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet.



