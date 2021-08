Ladendiebstahl

Gensingen, 25.08. Binger Straße, 18:44 Uhr. Ein 17-Jähriger entwendete alkoholische Getränke im Wert von ca. 700 EUR aus einem Supermarkt. Im Kassenbereich sprach der Ladendetektiv den Jugendlichen an und hielt ihn fest bis zum Eintreffen der Streife.

Bingen (ots). Gensingen, 25.08., Binger Straße, 18:44 Uhr. Ein 17-Jähriger entwendete alkoholische Getränke im Wert von ca. 700 EUR aus einem Supermarkt. Im Kassenbereich sprach der Ladendetektiv den Jugendlichen an und hielt ihn fest bis zum Eintreffen der Streife. Ein Komplize, der ebenfalls Alkohol in ähnlicher Höhe mitnehmen wollte, entkam ohne Diebesgut. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.



