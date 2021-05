Ladendiebstahl

Bingen (ots). Gensingen, 26.05., Binger Straße, 19:15-19:55 Uhr. Im genannten Zeitraum fielen einem Ladendetektiv vier Personen im Alter von ca. 25-28 Jahren auf, die ziellos durch die Gänge liefen. An der Ecke eines Ganges legten sie die Einkäufe dann in den Trolley und hängten diesen an den Haltegriff. Anschließend bedeckten sie den Koffer mit Jacken. An der Kasse lenkte einer der Täter die Kassiererin ab, während der andere den Trolley an der Kasse vorbeischob. Der Detektiv hielt den Dieb mit dem Koffer an. Eine Mittäterin konnte noch im Eingangsbereich durch die Streife gestellt werden. Der Wert des Diebesgutes belief sich auf mehrere hundert Euro.



