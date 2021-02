Bingen (ots). Bingen, 02.02., Basilikastraße, 09:30 Uhr. Telefonisch meldete ein Zeuge einen Ladendiebstahl. Die beschuldigte 23-Jährige nahm mehrere Lebensmittel an sich, ohne diese zu bezahlen. Beim Eintreffen der Polizisten saß sie auf dem Boden und verweigerte alle Angaben zu ihrer Person. Sie wurde zunehmend aggressiver, beleidigte die Beamten in ehrverletzender Weise; schimpfte, und versuchte, durch ihre Aussagen zu provozieren. Schließlich blieb nur noch die Möglichkeit, die junge Frau zur Eigensicherung zu fixieren, um sie auf die Dienststelle zu bringen. Dort konnte sie identifiziert werden und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



