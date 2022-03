Ladendieb auf der Flucht gestellt

Kirn, Kallenfelser Straße (ots) – Gegen 07:30 Uhr meldete heute Morgen ein Mitarbeiter eines örtlichen Einkaufsmarktes in der Kallenfelser Straße einen Ladendiebstahl.

Ein Mann habe soeben mehrere Artikel in seinen Rucksack gesteckt und hätte das Geschäft verlassen, ohne die Ware ordnungsgemäß zu bezahlen. Zwei Funkstreifen können den Täter nur kurz nach der Mitteilung im unmittelbaren Nahbereich antreffen. Er hatte sich zuvor erfolglos versucht dem Diebesgut – mehreren Packungen Vogelfutter – zu entledigen. Nur wenige Minuten vor der Tat noch war er durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen worden, da er in alkoholisiertem Zustand Passanten angepöbelt hatte. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls.



