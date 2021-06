Kriminalpolizeiliche Ermittlungen zum Wohnhausbrand

Bad Kreuznach, Bosenheimer Straße (ots) – Nach einen Brand am 12. Juni 2021 in der Bosenheimer Straße, Bad Kreuznach, wurde der Brandort am Montagmorgen durch Brandermittler der Kriminalinspektion Bad Kreuznach auf die brandauslösende Ursache untersucht.