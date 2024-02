Kreuznacher Narrenfahrt verläuft weitgehend friedlich

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa



Etwa 35.0000 Besucher feierten fröhlich in der Innenstadt von Bad Kreuznach. Der Umzug endete gegen 16:45 Uhr.

Anschließend verblieben ca. 7000-9000 Besucher auf der zentralen Abschlussveranstaltung auf dem Kornmarkt. Dort ereigneten sich im Laufe der Veranstaltung mehrere Körperverletzungsdelikte unter den meist alkoholisierten Besuchern. Die Täter konnten hierbei in allen Fällen vor Ort ermittelt werden.



Um 20:00 Uhr endete die Veranstaltung auf dem Kornmarkt und das Geschehen verlagerte sich in die Gaststätten der Innenstadt.



Insgesamt wurden im Rahmen der Feierlichkeiten 7 Strafanzeigen wegen Körperverletzung und 2 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung durch die Polizei aufgenommen. Dazu kam es zu einem Widerstandsdelikt und einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Des Weiteren wurden 5 Platzverweise erteilt und eine Person dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.



