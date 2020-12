Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 14:00 Uhr

Bingen

Kraftfahrzeugrennen / Strassenverkehrsgefährdung durch grobes Fehlverhalten beim Überholen

Zeugen Gesucht: Am Mittwoch, den 07.10.2020 gegen 09.00 Uhr kam es in 55411 Bingen am Rhein in der Mainzer in Fahrtrichtung Vorstadt zu einer Strassenverkehrsgefährdung.