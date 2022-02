Am Samstag den 19.02.2022 kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl in den Weinbergen bei Münster-Sarmsheim.

Erntehelfer eines dort ansässigen Weinguts stellten einen weißen Kleintransporter der Marke Opel an einem Wirtschaftsweg im Weinberg ab um anschließend Rebschnittarbeiten durchzuführen. Hierzu beließ man den Schlüssel im Fahrzeug. Während der Arbeiten begab sich der Täter an den Transporter und fuhr mit diesem in Richtung Waldalgesheim davon. Der augenscheinlich männliche Einzeltäter konnte bei der Tatausführung noch beobachtet werden, ein Einschreiten war allerdings nicht mehr möglich. Bei der Nacheile wurde das flüchtende Fahrzeug aus den Augen verloren. Der Tank des Fahrzeugs war nahezu leer, sodass die Fluchtreichweite begrenzt sein dürfte. Hinweise nimmt die Polizei Bingen entgegen.



