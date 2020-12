Kollision zweier PKW im Kreuzungsbereich führt zur Verletzung eines wartenden Fahrradfahrers in der Rheinstraße in Bad Kreuznach

Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 14:00 Uhr

Am Donnerstag, 16.07.2020 gegen 13:25 Uhr überquerte eine 58 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach mit ihrem PKW nach derzeitigem Ermittlungsstand verbotswidrig die Kreuzung der Rheinstraße und der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach.

Dadurch kommt es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer von rechts stadtauswärts in Richtung Hackenheim fahrenden 53 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms. Durch die Wucht des Aufpralls wird deren Fahrzeug von der Fahrbahn geschleudert und erfasst dort einen mit seinem Fahrrad wartenden 67jährigen Mann aus Bad Kreuznach. Dieser wird mit Verdacht auf zwei gebrochene Beine und Schürfwunden in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Die kollidierten PKW sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei ca. 13.000 EUR liegen. Der Bauhof der Stadt Bad Kreuznach muss ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle sichern. Es kommt kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle.



