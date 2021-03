Körperverletzung unter Jugendlichen; Zeugen gesucht!

Bahnhof Bad Sobernheim (ots) – Am 06.03.2021 gegen 18:10 Uhr kam es am Bahnhofsvorplatz von Bad Sobernheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen.

Verbale Streitigkeiten zwischen einem 14-Jährigen und seinem bis Dato unbekannten Widersacher endeten in Handgreiflichkeiten.

Der Unbekannte schlug hierbei dem 14-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag ging der Geschädigte zu Boden. Letztendlich erlitt der 14-Jährige Nasenbluten und eine Schürfwunde an der linken Hand.

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er soll zwischen 15 und 17 Jahren jung und südlicher Abstammung gewesen sein. Ferner trug er kurze dunkle Haare, eine rote Jacke und war circa 180cm groß.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



