Körperverletzung nach Schlägerei

Bingen, 20.04. Park am Mäuseturm, 18:05 Uhr. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts meldete eine Schlägerei unter Jugendlichen.

Bingen, 20.04., Park am Mäuseturm, 18:05 Uhr. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts meldete eine Schlägerei unter Jugendlichen. Bei der Auseinandersetzung, bei der wohl Eifersucht der Auslöser war, wurde ein 14-Jähriger von zwei anderen Jugendlichen verfolgt, zu Fall gebracht und mit mehreren Faustschlägen traktiert. Erst das Hinzueilen des Mitteilers beendete das Ganze. Der Geschädigte trug mehrere Blutergüsse davon und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.



