Bingen/Wolfsheim

Körperverletzung bei Paketzustellung

Nach Schilderung eines Paketzustellers kam es am Freitag, dem 07.05.2021 in Wolfsheim/VG Gensingen Sprendlingen zu einem verbalen Streit in Folge einer Paketzustellung, die in einer angezeigten Körperverletzung endete.