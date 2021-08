Körperverletzung bei Grolsheimer Kerb

Securitymitarbeiter meldet am 29.08.21 gegen 00:23 Uhr, dass ein Gast der Grolsheimer Kerb ausrasten und randalieren würde.

Eine Eskalation würde unmittelbar bevorstehen.



Als beide Streifen auf der Anfahrt sind, teilt der Securitymitarbeiter mit, dass der Randalierer sich nun entfernt habe.



Gegen 01.27 Uhr meldet sich der Zeuge erneut und gibt an, dass der Gast wieder da sei und Streit mit den anderen Gästen suchen würde.



Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der spätere Beschuldigte erneut Zutritt zur Kerb verlangt habe, welcher ihm verwehrt wurde. Im daraus resultierenden Gerangel schlägt der Beschuldigte die Geschädigte mit der flachen Hand ins Gesicht.

Die Geschädigte erleidet durch den Schlag eine leichte Schwellung an der rechten Gesichtshälfte.

Der Beschuldigte erhält einen Platzverweis für den Bereich der Grolsheimer Kerb.



