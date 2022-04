Körperverletzung

Bingen, 21.04. Hasengasse, 22:00 Uhr. Gestern Abend wurde ein leicht alkoholisierter Mann von zwei Personen in der Nähe des City Centers verfolgt.

Bingen, 21.04., Hasengasse, 22:00 Uhr. Gestern Abend wurde ein leicht alkoholisierter Mann von zwei Personen in der Nähe des City Centers verfolgt. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Verfolger dem Mann plötzlich mit einem Pfefferspray ins Gesicht sprühte und danach wegrannte. Er konnte leider nicht mehr aufgespürt werden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Der Mann wurde durch Rettungskräfte versorgt.



