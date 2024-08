Körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen in Sprendlingen

Am Sonntag, den 04.08.2024 kam es gegen 18:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen auf dem Feldweg parallel zur K26 (Außerhalb Sprendlingen).

Hierbei wurde laut Zeugenangaben durch drei Tatverdächtige auf eine am Boden liegende männliche Person eingetreten.

Nach Ansprache durch die Zeugen flüchteten die vier Personen in unbekannte Richtung. Eine der Personen nutzte hierbei einen Roller.



Mögliche Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

