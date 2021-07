Kleinkind sperrt sich in Fahrzeug ein

Ihre 15 Monate alte Tochter, die mit dem Autoschlüssel spielte, verriegelte unbewusst das Fahrzeug, zu einem Zeitpunkt, als sich die Fahrerin außerhalb des Fahrzeugs befand.

Alle Versuche, an den Zweitschlüssel zu gelangen, schlugen fehl, da die Fahrerin zu Hause niemanden erreichen konnte.

So blieb den Beamten keine andere Möglichkeit, als die Beifahrerscheibe einzuschlagen, um das Fahrzeug öffnen zu können.



