Kind von PKW erfasst

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 49-jähriger Mann aus der VG Kirner Land mit seinem Renault in Richtung Teichweg unterwegs war, als plötzlich eine 6-Jährige in Höhe der Apotheke auf die Fahrbahn lief und frontal vom Renault erfasst wurde. Dank der geringen Fahrgeschwindigkeit erlitt das Kind beim Sturz auf die Fahrbahn lediglich leichte Verletzungen an den Knien. Eine weitergehende Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell