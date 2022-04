Kind rennt auf Fahrbahn und wird von PKW erfasst

Gleichzeitig bewegte sich parallel hierzu ein 7-Jähriger auf dem Gehweg in Richtung der Richard-Wagner-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 7 begab sich das Kind zwischen zwei geparkten PKW in Richtung der Fahrbahn. Das Kind wurde hierbei durch den PKW erfasst, sodass es zu Boden stürzte. Durch den Sturz erlitt das Kind mehrere Schürfwunden. Zur weiteren Untersuchung wurde es in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Unfallhergang konnte von einem unabhängigen Unfallzeugen beobachtet werden. Dieser betonte ausdrücklich, dass die 57- jährige PKW- Fahrerin äußerst vorsichtig die Fahrbahn befuhr.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Pressestelle



Telefon: 0671 8811- 0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell