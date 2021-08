Am 02.08.2021 gegen 06:00 Uhr parkt die Geschädigte ihren PKW, der Marke Hyundai, Farbe grau auf dem Parkplatz unmittelbar vor dem Bahnhof in 55457 Gensingen.

Als sie am 02.08.2021 gegen 17:45 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrt, sind sowohl das hintere als auch das vordere Kennzeichen entwendet worden.

Hinweise und Beobachtungen in der Sache bitte an die Polizeiinspektion Bingen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell