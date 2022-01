Kirn

Kennzeichendiebstahl auf der Nahebrücke in Kirn

In der Nacht vom Samstag, den 15.01.2022 auf Sonntag, den 16.01.2022 wurde durch bislang unbekannte Täter an einem auf der Nahe-Überbauung vom Wörther Weg in Kirn kommend in Richtung Obersteiner Straße linksseitig abgestellten PKW das hintere amtliche Kennzeichen demontiert und entwendet.