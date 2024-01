Bingen

Kennzeichendiebstahl am Mitfahrerparkplatz Gensingen

Am Mittwoch, den 10.01.2024 zwischen 06:30 Uhr und 14:36 Uhr wurden in 55457 Gensingen am Mitfahrerparkplatz an der Verlängerung der Alzeyer Straße durch einen unbekannten Täter insgesamt drei Kennzeichen von geparkten PKWs entwendetet.