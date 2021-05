Kellereinbruch

Im Verlauf des 05.05.06.05.21 kam es zu einem Aufbruch von insgesamt sechs Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßbergstraße.

Bingen (ots). Im Verlauf des 05.05./06.05.21 kam es zu einem Aufbruch von insgesamt sechs Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Schloßbergstraße. Die Kellerräume waren nur teilweise verschlossen. Riegel und Schlösser wurden durch den/die Täter teils beschädigt. Bislang konnte durch die Nutzer der Kellerräume noch kein Fehlbestand festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Haupteingangstür zum Mehrfamilienhaus nicht verschlossen und aufgrund der zumeist nur betätigten Tagesfalle für Jedermann frei zugänglich. Die Polizei Bingen weist in diesem Zusammenhang daraufhin hin, die Haupteingangstüren an Mehrfamilienhäusern entsprechend zu sichern um ein ungehindertes Betreten „unerwünschter Gäste“ zu verhindern.



