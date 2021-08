Bingen, 08.08.14:50 Uhr. Es wurde ein Kellerbrand in der Herterstraße gemeldet.

Bingen (ots). Bingen, 08.08., 14:50 Uhr. Es wurde ein Kellerbrand in der Herterstraße gemeldet. Vor Ort stellte die Feuerwehr einen leicht verrauchten Keller in dem Wohngebäude fest sowie als Ursache hierfür ein verschmortes Ladekabel. Es entstand keinerlei Schaden.



