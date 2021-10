Waldalgesheim, 25.10. Hollerstraße, 19:59-20:58 Uhr. Die Berufsfeuerwehr meldete einen Kaminbrand in einem Einfamilienhaus.

Bingen (ots).



Waldalgesheim, 25.10., Hollerstraße, 19:59-20:58 Uhr. Die Berufsfeuerwehr meldete einen Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. Das Haus war komplett verraucht, es entstand aber kein Gebäudeschaden. Die Familie mit Kleinkind wurde zwecks Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell