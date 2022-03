junger Zweiradfahrer verletzt sich durch Sturz schwer am Knie

Am heutigen Samstag befuhr gegen 15:30 Uhr ein 16-jähriger Motorradfahrer die K26 aus Richtung Griebelschied kommend in Fahrtrichtung Bergen.



Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit mangelnder Fahrpraxis verlor der Fahranfänger aus dem Raum Idar-Oberstein in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und rutschte mitsamt dem Gefährt von der Fahrbahn.

Hierbei verletzte sich der Alleinbeteiligte schwer am Knie und wurde durch den Rettungsdienst in ein geeignetes Krankenhaus verbracht; sein Motorrad musste im Anschluss abgeschleppt werden.



