Kirn

Junger Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntagabend, den 16.05.2021 gegen 22:25 Uhr wurde in der Dhauner Straße in Kirn ein Toyota Yaris einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte der Polizei Kirn unterzogen.