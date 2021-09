In Leitplanke gekracht und geflüchtet; Zeugen gesucht!

Ein aufmerksamer Autofahrer verständigte die Polizei in Kirn, nachdem er auf der Strecke zwischen Meddersheim und Lauschied Beschädigungen ein einer Leitplanke entdeckte. An der Unfallstelle fanden die Polizisten in einer Linkskurve etwa 30 Meter Leitplanke vor, an der die Reflektoren allesamt abgerissen waren.

Anhand der Spuren und des Schadensbildes kam der unbekannte Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und streifte entlang der Leitplanke.

Die Polizei geht davon aus, dass am PKW des Flüchtigen über die gesamte Beifahrerseite ein Unfallschaden ersichtlich sein müsste.

Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.



Die Polizei Kirn erbittet zur Aufklärung dieser Tat Hinweise aus der Bevölkerung.



