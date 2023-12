Am 12.12.2023 wurden gegen 12:30 Uhr in den Weinbergen zwischen Dromersheim und Ockenheim 55 Altreifen durch einen Jagdpächter festgestellt.

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Diese wurden dort, durch bislang unbekannte Täter, entsorgt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen am Rhein zu melden.



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

