Der Hund einer 56 jährigen, mit dem diese auf der gegenüberliegenden Straßenseite unterwegs war, riss sich los und rannte in Richtung der anderen Hundehalterin. Diese verspürte einen Schlag an ihrer rechten Körperseite und stürzte. Bei dem Sturz zog sie sich eine Fraktur des Unterarms zu.



