Hundebiss in Staudernheim

Am Freitag, 06.09.2024, ging die 26-jährige Geschädigte mit ihrem Hund in der Ortslage Staudernheim spazieren.

Aus einem Wohnanwesen lief unvermittelt eine Dogge auf beide zu und attackierte zunächst den Hund. Um ihr eigenes Tier zu schützen, nahm die Geschädigte ihren Hund auf den Arm und wurde hiernach durch die Dogge in den Unterarm gebissen.

Zur Behandlung ihrer Verletzung musste die Frau durch den Rettungsdienst in eine Spezialklinik verbracht werden.

Die hinzugerufene Polizei ermittelt wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundebesitzer.



