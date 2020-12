Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 12:10 Uhr

Hierbei rissen unbekannte Täter die Holzverkleidung an den Hütten ab, um hierbei Ausschau nach möglichen wertvollen Gegenständen zu halten. Da in den Holzhütten jedoch nichts besonderes gelagert wird, ließen der oder die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen die Örtlichkeit ohne Beute. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. mindestens 150 Euro belaufen. Hinweise zu möglichen Personen die sich im Zeitraum auf dem Gelände aufgehalten haben, bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752/1560.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell