Holz-Diebstahl aus Stadtwald

Bingen, 06.04.11:11 Uhr – 08.04.11:37 Uhr. Im Dienstgebiet kam es in der Vergangenheit häufiger zu Fällen von Holzdiebstählen aus dem Binger Stadtwald.

Bingen (ots).



Bingen, 06.04., 11:11 Uhr – 08.04., 11:37 Uhr. Im Dienstgebiet kam es in der Vergangenheit häufiger zu Fällen von Holzdiebstählen aus dem Binger Stadtwald. Der Forstwirt der Gemarkung Bingen-Dromersheim zeigte nun den Diebstahl von zwei Baumstämmen an. Im genannten Zeitraum wurden diese fachgerecht zerlegt und entwendet. Die Aufzeichnungen einer Wildkamera zeigten den Täter bei Anfahrt und Abtransport und führten letztlich zur Ermittlung des Beschuldigten. Der 56-jährige Binger gab die Tat zu; ein Teil des Holzes konnte auf dem Grundstück sichergestellt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell