Bingen

Hofdieb auf frischer Tat gefasst

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am 28.09.2024 kam es in einem Selbstbedienungsladen in Bingen-Büdesheim zu einem Diebstahl der Tageseinnahmen aus der Kasse.