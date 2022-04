Hilfloser Heranwachsender

Bingen (ots).



Wallertheim, 19.04., Außerhalb, 17:30 Uhr. Eine 19-Jähriger verfuhr sich aus unbekannten Gründen mit seinem Fahrrad nach Badenheim. Dort wollte er um Hilfe bitten, war aber der deutschen Sprache nicht mächtig. Ein Kassenbon eines Einkaufsmarktes wies die Nähe seines Wohnorts aus; die Streife fuhr ihn sodann in Richtung Wörrstadt. In Höhe Wallertheim liefen zwei Personen neben der Fahrbahn, der Teenager erkannte seinen Vater und konnte diesem wohlbehalten übergeben werden.



