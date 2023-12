Hilflose Person im Rhein

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa



Gegen 06:00 Uhr wird durch eine Passantin über Notruf eine männliche Person, die sich in hilfloser Lage befindet gemeldet. Diese befindet sich zum Zeitpunkt des Anrufs in Höhe der Rheinpromenade/Palais im Rhein in Bingen. Die Person kann sich zu dieser Zeit noch selbstständig an einem Anleger festhalten. Es gelingt jedoch nicht, die Person rechtzeitig zu sichern, sodass diese durch die Strömung weiter flussabwärts getragen wird und der Sichtkontakt gänzlich abbricht.

Zwecks Rettung der Person werden umfassende Maßnahmen unter Einbindung von Rettungsbooten, eines Hubschraubers und einer Drohne, u.a. eingeleitet. Bis zum Nachmittag dauerten die Suchmaßnahmen an, jedoch ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung des Mannes und der näheren Umstände, dauern an.



