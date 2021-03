Hausfriedensbruch und Widerstand

Bingen (ots). Bingen, 04.03., 08:12 – 08:38 Uhr. Eine Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis wurde innerhalb ihrer Probezeit gekündigt. Sie zerriss die Kündigung und trotz mehrfacher Aufforderung weigerte sie sich, die Praxis zu verlassen. Beim Eintreffen der Polizisten arbeitete die 39-Jährige einfach weiter und ignorierte diese. Sie verweigerte die Angabe ihrer Personalien und gab an, die Kündigung nicht zu akzeptieren. Ihr wurde erklärt, dass dies Hausfriedensbruch sei und sie die Pflicht habe, den bisherigen Arbeitsort zu verlassen; andernfalls müsse sie unter Zwangsanwendung hinausgebracht werden. Die Gekündigte forderte die Beamten sodann auf, dies doch zu versuchen. Beim Versuch, der Frau hinaus zu helfen, hielt sie sich am Tisch fest und trat aus. Sie wurde daraufhin von beiden Polizisten ergriffen und der körperlich und verbal Wehrhaften mussten Handfesseln angelegt werden. Sie wurde schließlich auf die Dienststelle gebracht und nach Personalien-Überprüfung entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



