Hausfriedensbruch und Sachschaden

Bingen (ots). Welgesheim, 03.05., Am Bahnübergang, 18:15 Uhr – 04.05., 04:30 Uhr. Im genannten Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände der Firma Remondis in Welgesheim. Dort warfen sie die Scheibe eines elektrischen Garagentores ein. Sie starteten einen vor dem Tor stehenden Gabelstapler und schoben damit das Alu-Rolltor zum Sonderabfallzwischenlager hoch. Dieses wurde dadurch total beschädigt. Im Lager wurde nichts durchwühlt oder entwendet. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, bitte melden.



