Hausfriedensbruch, Einbruchdiebstahl und Sachbeschädigung

Bingen (ots). Bingen, 24.04., 16:00 – 25.04., 08:00 Uhr. Gemeldet wurde der Polizei ein Einbruch in die Jugendherberge. Wie der Täter in das Gebäude gelangen konnte, ist bisher rätselhaft. Er hatte Büro, Bistro, Personalraum, Rezeption und einige Gästezimmer durchwühlt. Außerdem hatte er sich mittels Fernseher, Getränken und Lebensmitteln in einem der Gästezimmer häuslich eingerichtet und auch genächtigt. Des Weiteren hatte der Täter mehrere Gegenstände im Gebäude beschädigt und auch entwendet. Es ist ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 EUR entstanden. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, bitte melden.



