Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:08 Uhr

Stromberg, Am Lindchen (ots) – Am Samstagmittag kam es gegen 12:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt zu einem Handydiebstahl.

Eine 36-jährige Kundin hatte beim Einladen des Einkaufswagens ihr Handy für kurze Zeit auf eine Ablagefläche gelegt. Nach dem Einladen musste die 36-Jährige entsetzt feststellen, dass ihr Handy offenbar währenddessen gestohlen worden war. Eine Streife der Polizei Bad Kreuznach konnte durch sofortige umfangreiche Ermittlungen den Täter identifizieren und diesen schließlich an seiner Wohnanschrift in einem Nachbarort antreffen. Der polizeibekannte 37-Jährige musste sich dem Ermittlungsdruck beugen und händigte schließlich das Handy der 36-Jährigen an die Beamten aus. Das Diebesgut konnte der jetzt glücklichen 36-Jährigen im Anschluss wieder übergeben werden. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Wert des entwendeten Handys lag bei ca. 600,- EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell