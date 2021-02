Handgreiflichkeiten an der Tankstelle

Bingen, Hitchinstraße, 27.01. ca. 17:40 Uhr. Am vergangenen Mittwoch kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Waschstraßen-Ausfahrt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Bingen (ots). Bingen, Hitchinstraße, 27.01., ca. 17:40 Uhr. Am vergangenen Mittwoch kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Waschstraßen-Ausfahrt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung zum Nachteil eines 82-jährigen Mitbürgers erstattet. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Bingen telefonisch oder per Email pibingen@polizei.rlp.de melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell